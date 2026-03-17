Malatya'da özel bir okulda görev yapan yönetici öğretmen Nur Şahin'in bir veli tarafından darp edilmesi üzerine AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, öğretmeni ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Milletvekili Ölmeztoprak, öğretmenlik mesleğinin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Malatya'da özel bir eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapan öğretmen Nur Şahin'in, bir veli tarafından darp edilmesi kamuoyunda tepki topladı. AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, öğretmen Nur Şahin'i ziyaret ederek hem kendisine hem de ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir toplumun geleceğinin bir öğretmenin vakur duruşunun üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Milletvekili Ölmeztoprak, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını belirterek, 'İlmi, ahlâkı ve insan yetiştirme sorumluluğunu omuzlarında taşıyan öğretmenlerimiz karakter ve vicdan inşa eden büyük bir emaneti temsil ederler' ifadelerini kullandı.

'Öğretmenlik korunması gereken bir değerdir'

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına dikkat çeken Milletvekili Ölmeztoprak, bu mesleğin aynı zamanda korunması gereken bir değer olduğunun altını çizdi. Öğretmenlere yönelik her türlü olumsuz davranışın kabul edilemez olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

'Eğitim geleceğin teminatıdır'

Eğitimin bir ülkenin geleceğini belirleyen en güçlü alanlardan biri olduğunu kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, öğretmenlerin fedakârlıkla yürüttüğü görevin önemine işaret ederek, öğretmenlerin emeğinin ve sabrının gelecek nesillerin yetişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Ziyaretin sonunda Ölmeztoprak, Nur Öğretmen'e yeniden geçmiş olsun dileklerini ileterek tüm öğretmenlere sağlık, başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.