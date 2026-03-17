Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ameliyathane koordinasyon kurulu toplantısı, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen başkanlığında gerçekleştirildi. Cerrahi branşların sorumlu hekimleri ile hemşirelerin katıldığı toplantıda ameliyathaneye ilişkin sayısal veriler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Başhekim Özgen, 2026 yılı Şubat ayında ameliyat masası başına düşen operasyon sayısında önceki yıllara göre önemli artış yaşandığını belirterek, 'Bu başarı; ameliyathane ekiplerimizin özverili çalışmaları, disiplinli organizasyon yapımız ve kalite odaklı hizmet anlayışımızın bir sonucudur. Artan iş yüküne rağmen hasta güvenliği ve hizmet kalitesinden taviz verilmemesi en önemli göstergemizdir' dedi.

Kaliteli, verimli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Dr. Özgen, toplantılarda alınan geri bildirimlerin süreçlere yön verdiğini ifade ederek ekipler arası koordinasyonun güçlenmesiyle hizmette iyileşmelerin somut sonuçlarının alındığını dile getirdi. Özgen, ameliyathane bünyesinde görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Hastanede 7 ameliyat salonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, A, B ve C grubu kapsamında 829 büyük ameliyat yapılırken, toplam ameliyat sayısının bin 496 olduğu bildirildi.