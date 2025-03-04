Yunusemre Belediyesi, çevre temizliğine verdiği önem doğrultusunda kaçak moloz dökümüne karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evrenos Mahallesi’nde bulunan Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi yakınlarında kaçak olarak dökülen molozları temizleme çalışması yaptı. Alanın tamamen temizlenmesi için yoğun bir mesai harcanırken, Yunusemre Belediyesi, kaçak moloz dökümünün çevreye verdiği zararın önüne geçmek amacıyla denetimlerini arttırdı. Kaçak döküm yapan kişi ve işletmelere yönelik cezai işlemlerin uygulanacağını belirten yetkililer, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istedi.