Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi. Gramaj, ruhsat ve hijyen şartları bakımından kapsamlı bir incelemeden geçen fırınlardan kurallara uymayanlara idari işlem uygulandı.

Halkın sağlığı ve huzuru için yoğun mesai harcayan Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçedeki fırınları denetledi. Denetimlerde özellikle ekmek gramajlarına dikkat edildi. Ruhsat ve hijyen standartlarının da kontrol edildiği denetimlerde, üretim alanlarının temizlik durumu, kullanılan malzemelerin uygunluğu ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığı detaylı bir şekilde incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı. Halkın huzuru ve sağlığı için İlçede bu tür denetlemelerin devam edeceği ifade edildi.