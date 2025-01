Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2025 yılının ilk basın toplantısında bir ay içerisinde yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkan Balaban toplantıda yaptığı açıklamada, yeni bir hizmeti daha hayata geçireceklerini ifade ederek, “Dil Terapisti hizmetini ücretsiz olarak başlatacağız. Dil terapisti hizmetimiz Şubat ayı içerisinde başlıyor” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2025 yılının ilk basın toplantısını gerçekleştirerek geçen bir aylık zaman içerisinde yapılan çalışmalar ile ilgili kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Başkanlık makamında düzenlenen Ocak ayı basın toplantısına başkan yardımcıları da katıldı. Sözlerine Bolu’da yaşanan faciadan dolayı üzüntüyü dile getirerek başlayan Başkan Balaban, “78 değerli insanımızı kaybetmenin üzüntüsü ile onları anarak başlıyorum. Hepsi de pırıl pırıl insanlar. İhmaller sonucu hayatlarını kaybettiler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine tekrar baş sağlığı diliyorum. Ayrıca, Konya’da binamızın çökmesi sonucu can veren o güzel ailemizi de saygıyla anıyorum. Bu acı olayların artık 21. yüzyılda ülkemizde yaşanmamasını diliyorum” dedi.

“Ücretsiz wifi başladı mahalle ziyaretleri sürüyor”

Konuşmasının devamında hayatın her alanına dokunduklarını vurgulayan Başkan Balaban, belediye bünyesinde ücretsiz internet hizmeti getirdiklerini kaydetti. Başkan konuyla ilgili olarak, “Hem 100. Yıl Meydanı’mızda hem de belediyemiz bünyesinde vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti başlattık.” dedi.

Mahalle çalışmaları kapsamında her hafta bir mahallede ziyaretler yaptıklarını belirten Balaban, “Her hafta vatandaşımız ile buluşuyoruz. Her zaman olduğu gibi halkımız ile iç içe oluyoruz. 2 yıl önce nasıl halkın içindeysek yine belediye başkanı olarak Başkan yardımcılarımız ve ekibimiz ile halkımızın yanındayız. Bundan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kadınların ürettikleri el emeği ürünler için onlara özel Kadın El Üretici Pazarları kurduklarını dile getiren Başkan Balaban, “Buradan da kadınlarımızın özgürleşmesine ekonomik bütçelerine katkı yapmalarına büyük bir destek sağladık.” ifadelerini kullandı.

“Gece nöbetçi çocuk merkezi uygulamasını başlattık”

Açıklamasının ikinci kısmında Çocuk Kültür Merkezleri’ne önem verdiklerini vurgulayan Başkan Balaban sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Yine önemli bir planımız Çocuk Kültür Merkezlerimiz. Bizim dönemimizde yeni bir Çocuk Kültür Merkezi daha açtık. Bundan sonraki süreçte de Haziran sonuna kadar en az 3 Çocuk Kültür Merkezi daha açmayı planlıyoruz. Daha önce geçen 10 yıllık süreç içerisinde 4 Çocuk Kültür Merkezi açılmışken, bizim dönemimizde 4 yeni Çocuk Kültür Merkezi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu da bizim aileye verdiğimiz önemin göstergesidir. Manisa’da olmayan bir uygulama Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi uygulaması başlattık. Aileler çocuklarını Güzelyurt’ta bulunan Çocuk Kültür Merkezi’mize bırakabiliyorlar. Halka doğrudan her konuda dokunuyoruz. Ne eksik varsa onları da gidermeye çalışıyoruz.”

Başkan Balaban ayrıca, geçtiğimiz günlerde emekli Vali Yardımcısı Yaşar Tok’un ismini Uncubozköy Mahallesi’ndeki bir sokağa verildiğini belirterek vefa örneği sergilediklerini dile getirdi. Geçen bir aylık süreçte yapılanları anlatmaya devam eden Başkan Balaban, “Her kesimden vatandaşımıza müziği götürdük. Her mahallemizde Yunusemre’nin Ritmi Mahallelerde Atıyor sloganıyla konserler düzenliyoruz. Horozköy’de güzel bir konser yaptık. Barbaros’ta vereceğimiz konseri acı olaylarımızdan dolayı ertelemiştik. Sanatı doğrudan halka götürmek adına önemli adımlar attık. Uğur Mumcu Kütüphanesi’nde Rasime Şeyhoğlu-Yusuf Atılgan Aydınlanma Evi oluşturduk. Bizlere her zaman destekte bulunan Recai Şeyhoğlu’na da buradan teşekkür ediyorum.”

Dil terapisti hizmete giriyor

Bu güne kadar Manisa’da hiçbir zaman uygulanmayan bir çok hizmeti kazandırdıklarını belirten Başkan Balaban, “Diyetisyen, fizyoterapi ve psikolog hizmetleri başlatmıştık. Bunların yanı sıra dil terapisti hizmetini hayata geçireceğiz. Ücretsiz hizmete başlayacak. Şimdiden de onlarca talep aldık. Dil terapisti hizmetimiz Şubat ayı içerisinde başlıyor” dedi.

Hayvan Yaşam Merkezi’ni en geç 25 Mart’ta Manisa Büyükşehir Belediyesiyle birlikte açacaklarını belirten Balaban, “Hem sokak hayvanlarının bir bölümünü rehabilite edeceğiz hem de kısırlaştırmalara devam edeceğiz. Biz kısırlaştırmalara Ağustos ayı itibariyle başlamıştık. Bu da halkımızın en temel sorunlarından birisinin çözümü noktasında önemli bir çalışmadır.” dedi.

“Muradiye yeni yola TCDD izin vermiyor”

Muradiye’nin trafik sorununa çözüm noktasında bir proje hayata geçirmek istediklerini, ancak TCDD’nin proje onay vermediğini ifade eden Başkan Balaban konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz ay içerisinde Muradiye Ek Hizmet binasını hizmete sokarak, hem Muradiye Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızdan hem de Yuntdağı bölgesindeki hemşehrilerimizden binlerce teşekkür aldık. Muradiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesinin trafik sorunu olduğunu biliyoruz. Yaşanan trafik sorunu bir nebze rahatlatmak için bir ara yoldan ana caddeye yol projesi geliştirdik. Yeni bir çıkış yolu olmasını istedik. Ancak bu çalışmamıza Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları(TCDD) buna izin vermediği için gerçekleştiremiyoruz.”

Konuşmasında ayrıca hayata geçirmeyi planladıkları TIR Parkı proje hakkında da kısa bilgi veren Başkan Balaban, “Küçük Sanayi de Tır Parkı projemiz var. Onu da ilerleyen süreçte hayata geçireceğiz. Otopark çalışması noktasında da Ferdi Zeyrek başkanımız ile beraber dikey otoparklar noktasında çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ruhsat harçlarında yaptığımız yanlış uygulama ile ilgili geri adım attık.” ifadelerini kullandı.

Gündemdeki konuları değerlendirdi

Konuşmasının son kısmında gündemde yaşanan olayları değerlendiren Başkan Balaban konuşmasının şöyle sonlandırdı: “Genel Başkanlar her türlü düşünceyi söyleyebilmeli. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin değeri Ayşe Barım’ın tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile sonuna kadar beraberiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek te Manisa’da iyi işler yapıyor. Onunla da uyum içerisinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. İl Başkanımız ve ilçe başkanımız da uyum içerisinde birlik beraberlik içerisindeyiz. Aynı zamanda Meclis Üyemiz Mert Can Üreten’in de gözaltında ev hapsinde olmasını doğru bulmuyoruz. Oda bizim için değerli bir kardeşimizdir. Her zaman yanındayız. Demokrasi olduğu sürece ülkeler gelişir. Her anlamda demokrasinin olması için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz.”

Başkan Balaban basın toplantısının devamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.