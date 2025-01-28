Sinop’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sisin oluşturduğu atmosfer kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Sinop’ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Güneşin doğuşu ile birlikte Sinop’u saran sis, etkileyici bir manzara oluşturdu. Özellikle şehrin yüksek yerlerinden izlenen sis tabakası, adeta bir doğa şöleni sundu. Şehir, nadir görülen sis bulutlarının altında kayboldu. Görenleri kendine hayran bırakan bu doğa olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.