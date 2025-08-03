Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımı süren ve halk arasında ’Çıraklık Okulu’ olarak bilinen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi’nin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 50’si tamamlanan inşaat çalışmalarının yılbaşına kadar bitirilmesi bekleniyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yapımı süren ve halk arasında ’Çıraklık Okulu’ olarak bilinen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi’nin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yüklenici firma yetkililerinden edinilen bilgilere göre inşaatın şu ana kadar yüzde 50’si tamamlandı. İnşaatta bodrum ve zemin katın tamamlandığı, üstüne iki kat daha çıkılacağı bildirildi. Yetkililer, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda inşaatın yılbaşına kadar tamamlanacağını ifade etti.

Dört aylık iş kaldı

Yıl sonuna kadar çalışmaları bitirmeyi hedefleyen yüklenici firma yetkilileri, geri kalan sürede dört aylık bir iş olduğunu ve iş planının aksamadan sürdüğünü kaydetti.

16 sınıflı merkez olacak

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, merkezin fiziki donanımı hakkında şu bilgileri verdi: "Merkezde 16 sınıfın yanı sıra Çok Amaçlı Salon, Cilt Bakım ve Kuaförlük Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Dikiş Nakış Atölyesi, Yiyecek İçecek Atölyesi, Resim Dersliği, Müzik Dersliği, İdari Odalar, Öğretmenler Odası, bay/bayan mescit, çocuk oyun odası, malzeme odası, kantin, arşiv, sığınak ve depo gibi alanlar yer alacak."

Eğitim merkezi tamamlandığında bölgedeki mesleki ve teknik eğitime önemli katkı sağlaması bekleniyor.