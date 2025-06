Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can sallarında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.