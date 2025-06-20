2024-2025 eğitim-öğretim yılı sona ererken, İstanbul’da 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda karne dağıtarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2024-2025 eğitim - öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı. İstanbul’da 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin Bahçelievler’de 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

"Kendim karne almış gibi heyecanlıydım"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Kendim karne almış gibi heyecanlıydım, çocuklara da söyledim. Çocuklar açısından içinde yaşadığımız dönem en eğlenceli ve en güzel günleri ama bir taraftan da kendi gelecekleri açısından en kritik zamanlar. Biz o dengeyi tutturmaya çalışıyoruz. Hem çocukluklarını yaşasınlar istiyoruz hem de iyi yetişsinler istiyoruz. Çocuklar bu ülkenin, milletimizin geleceği. Bu dengeyi tutturarak hareket etmemiz lazım. İki dengeden birini kaçırdığımız da ya asosyal bir ya da akademik anlamda başarısız bir çocuk ortaya çıkmış oluyor. İkisinin dengesini hep beraber tutturursak inşallah ülkemizin, milletimizin geleceğini garanti altına almış oluruz" dedi.