Gaziantep’in Araban ilçesinde 9 Bin 785 öğrenci karnesini aldı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı kırsal Yolveren Mahallesi İlkokulu ve ilçe merkezindeki Şerif Peri Ortaokulunda düzenlenen karne töreni ile öğrenciler karne sevinci yaşadı. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Şerif Peri Ortaokulu ve Yolveren İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Özgür İşçimen, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileyerek, karne alan öğrencileri tebrik etti.