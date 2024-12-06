Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalan alacaklarını ödemeye devam ediyor. Altıok, işçilerin 12 milyon liralık alacağını 7 milyon lira seviyesine çekti.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, geçmiş yönetimden kalma işçi alacaklarının büyük bir bölümünü ödeyerek yeni bir adım daha attı. Başkan Altıok, işçilere bir güzellik daha yaparak geçmiş alacaklarına istinaden 5 milyon liralık ödeme yaptı. Her bir işçiye 50 bin lira ödeyen Başkan Altıok, yıllar öncesinden kalan toplam 12 milyon liralık işçi alacağını kısa süre içerisinde 7 milyon lira seviyesine çekti. İşçilerin sevincini perçinleyen Başkan Altıok, Belediye Düğün Salonu’nda işçi ve aileleri ile öğrenciler ve Yumurtalıklı hemşerilerine et kavurma ikram etti.

SGK borçları da ödeniyor

Hedeflerinin önümüzdeki 6 ay içerisinde belediyede çalışanların tüm alacaklarını bitirmek olduğunu kaydeden Başkan Altıok, ayrıca belediyenin yine geçmiş yönetimlerden kalma Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) borçlarına istinaden yüklü ödemeler yapmaya başladıklarını vurguladı.

Eski yönetimden kalan yaklaşık 60 milyon liralık SGK alacağının 7 milyon lirasını ödediklerini ifade eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, önümüzdeki 10 gün içerisinde SGK’ye 4 milyon lira daha ödeme yapmayı planladıklarını belirtti.

“Yumurtalık, güneyin parlayan yıldızı olacak”

Şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilikten ödün vermeyeceklerini kaydeden Başkan Altıok, “Hedefimiz en fazla bir yıl içerisinde sıfır borç olacak” diye konuştu. Altıok, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın da destekleriyle Yumurtalık ilçemizi güneyin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. İlçemizde çalışanlarımızla, hemşerilerimizle ve misafirlerimizle aile ortamında yaşamı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.