Tekirdağ’da denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması hedeflenen iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile, Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bu protokol ile, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi için iyileştirme odaklı çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar, rehabilitasyon süreçlerinde destek sağlamak ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik geliştirme programlarının hazırlanması ile tamamlayıcı olacak.

Protokol çerçevesinde, yükümlülere yönelik eğitim, rehabilitasyon, bağımlılıkla mücadele programları ve sosyal-kültürel etkinlikler hayata geçirilecek. Ayrıca çocuklara özel programlar, kamu yararına projeler ve Ar-Ge çalışmaları gibi alanlarda da iş birliği yapılması planlanıyor.

Bu yaklaşım sayesinde, imzacı kurumların ortak çabasıyla yükümlüler ve eski hükümlüler rehabilite edilerek suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.