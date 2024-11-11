11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile infazları devam eden 25 yükümlü Yeşil Vatana fidan dikerek Muğla yeşiline katkı sundu.

Yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması, hükümlü ve yükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları hedefi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında; Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazı devam eden 25 yükümlü ve kurum personeli, Muğla, Menteşe Bayır Bozalan mevkiinde 250 adet çam fidanı dikti.

Milli Ağaçlandırma günü etkinliğine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Başkanı Ercan Arslan, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Korkmaz Peker de katıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Muğla’da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler üzerinde olumlu etkileri olduğu görülen, kamuya ve ülkemiz doğasına katkı sağlayacak olan ağaç dikimi ve bakımı çalışmalarına ağırlık verilmesi, bu yolla yeni orman alanlarının oluşturulması, var olanların güçlendirilerek genişletilmesi çalışmaları yapılıyor.