Menteşe Belediye Tiyatrosu, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Belediyesi iş birliğiyle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen Uluslararası Shakespeare Festivali’nde İngilizce olarak ’Juliet ve Romeo’ oyununu sahnelediler.

Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde sahnelenen, Romeo ve Juliet’in hikâyesinin mizahi bir dille aktarıldığı ingilizce oyunu, salonu dolduran pek çok tiyatro sever ve öğrenci ilgiyle izledi. Oyuncuların ingilizce performansları ve sahne enerjileri sanatseverlerden tam not aldı. Oyun sonunda festivale katılımları ve sahne performansları nedeniyle oyunun yönetmeni Yağmur Erten ve oyunculara, SDÜ Öğretim Üyeleri Dr. Yeşil Sultan Akbay, Dr. İlker Özçelik ve oyun için İngiltere’den gelen Leicester Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philip Shaw tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.