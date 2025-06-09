Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Başkan Aras paylaşımında, "Aynı anneden doğmamış olmanıza rağmen, kalbinizden gelerek ‘Kardeşim’ diyebildiğiniz bir insan; kardeşiniz kadar sevdiğiniz değil, kardeşiniz olarak kabul ettiğinizdir sizin. Bugün ben, kardeşimi kaybettim. O’nun insan ve vatan sevgisiyle dolu tertemiz kalbi, ne yazık ki bugün durdu. Ölüm, herkes için kaçınılmaz bir son. Unutulmamak ise herkese nasip olmayan, öleni sonsuza kadar yaşatabilecek büyüklükteki bir sevgiyle mümkün olabiliyor 48 yıllık hayatı boyunca sevgilerini, saygılarını kazanmayı başardığı milyonlarca insan ve bizler, hepimiz, O’nu unutmayacağız, kalplerimizde sonsuza kadar yaşatacağız. Ailesi ailemiz, çocukları çocuğumuz, başarıları ve insanlığı ise hayatımız boyunca gurur kaynağımız olacak. Hoşçakal kardeşim, hoşçakal Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, hoşçakal 102 yıllık Partimizin gurur kaynağı Mekanın cennet olsun, Allah senden rahmetini esirgemesin; ailenin, sevenlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi Ailemizin ve milletimizin, başı sağolsun" dedi.