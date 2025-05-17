Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 256 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Isparta il merkezinde dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda emniyet ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda toplamda bin 256 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı.