Uluslararası Isparta Gül Festivali 3 gün boyunca dolu dolu yaşandı. Festivalin son gününde "Urfa’nın Siyah Gülü ile Isparta’nın Pembe Güllerinin Şöleni" temasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Urfa Ahengi ve Sıra Gecesi Topluluğunun gösterisi yer aldı.

Uluslararası Isparta Gül Festivali 30 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çelenk sunumu ve Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’nin kabir ziyaretiyle başlayan ilk gün etkinlikleri geniş katılımlı kortej yürüyüşüyle devam etti. Eski otogar bölgesinde oluşturulan festival alanında 3 gün boyunca çocuk etkinlikleri, mobil sahne performansları gerçekleştirilirken, yurt içi ve yurt dışından gelen ekiplerde şehrin farklı noktalarında yöresel halk oyunları gösterilerini sundu. Festival kapsamında gül hasadı yapıldı, Gül Maratonu, Halk Koşusu ve Ulusal Bisiklet yarışı düzenlendi.

’Urfa’nın Siyah Gülü ile Isparta’nın Pembe Güllerinin Şöleni’

Festivalin ilk günü akşamında sanatçı Öykü Gürman sahne alırken, ikinci günü akşamında Kıraç sevenleriyle buluştu. Festivalin final akşamında ise "Urfa’nın Siyah Gülü ile Isparta’nın Pembe Güllerinin Şöleni" temasıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Urfa Ahengi ve Sıra Gecesi Topluluğunun gösterisi yer aldı. Urfa Ahengi ve Sıra Gecesinde vatandaşlara çiğköfte ikramında bulunulurken, topluluğun assolisti Ebubekir Çimen ve solist Cumali Yolaçan birbirinden güzel türkü ve ezgileri Ispartalılar için seslendirdi. Solist Cumali Yolaçan, Isparta’ya ilk kez geldiğini ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ilk kez gördüğünü belirterek, "Kalın harflerle yazıyorum Isparta Belediyesi’nin bu şehirde imzası vardır. 20 yıldır belediyede görev yapıyoruz belediyeciliğin ne olduğunu biliyoruz. Başkanım beni tanımaz ben Şükrü başkanı tanımam. Şükrü başkanın bu şehirde imzası var" dedi.

"Pembe gül ile siyah gülün şöleni adını verdiğimiz bu geceye hoş geldiniz"

Gecede konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 gün süren Gül Festivalinin tamamlandığını, gül yüzlü, güler yüzlü insanların olduğu gül memleketinde gerçekleştirilen festivalin son günü etkinliğinde Şanlıurfa’dan misafirleri ağırladıklarını söyledi. Isparta Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici’nin daha önce Şanlıurfa’da görev yaptığını hatırlan Başkan Başdeğirmen, "Festival programını hazırlarken Sayın Valimiz bir fikir verdi. Türkiye’de iki tane endemik gül var. Biri Isparta’nın pembe gülü, diğeri Şanlıurfa’nın siyah gülü. Pembe gül ile siyah gülün şöleni adını verdiğimiz bu geceye hoş geldiniz" dedi.

"Bu festivalin mimarı olan başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

2017-2022 yılları arasında valilik yaptığı Şanlıurfa’nın güzelliklerinden ve özelliklerinden bahseden Vali Abdullah Erin de Isparta’ya atanmasının ardından iki şehir arasında gönül köprüleri kurulduğunu söyledi. Vali Erin, "Bu güzel festivalin düzenlenmesinde en büyük emek ‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ diye bir söz vardır " dedi.

Konuşmaların ardından misafirlere ve bu festivalde emeği geçenlere çiçek takdim edilirken, sıra gecesinde vatandaşlar gönüllerince doyasıya eğlenerek, farklı bir akşam yaşadılar.

Festival coşkusu türkülerle, ezgilerle, gönülden gelen ritimlerle unutulmaz bir akşama dönüşürken, Sıra Gecesine Isparta Valisi Abdullah Erin, eşi Gülhan Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, protokol üyeleri, daire müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı.