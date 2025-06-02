Kepez Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarına yönelik ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Gerçek sınav formatında gerçekleştirilen deneme sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin yanında yer alan Kepez Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarına yönelik sadece destek eğitim kurslarıyla değil, aynı zamanda sınav öncesinde bilgilerini ölçme fırsatı sunan uygulamalarla da katkı sağlıyor. Kepez Belediyesi, 1 Haziran tarihinde hem YKS hem de LGS adayları için ücretsiz deneme sınavı düzenledi. LGS denemesi, belediyeye bağlı etüt kurs merkezlerinde yapılırken, YKS adayları ise Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda sınava girdi. Öğrenciler, sınav süresince hem bilgi düzeylerini ölçtü hem de zaman yönetimi konusunda deneyim kazandı.

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, sınav öncesi öğrencileri ziyaret ederek, Başkan Mesut Kocagöz’ün başarı dileklerini iletti. Kepez Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü destek eğitim kurslarının yanı sıra gerçekleştirdiği bu tür uygulamalarla da öğrencilerin her zaman yanında yer alıyor.