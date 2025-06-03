Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. idaresindeki 32 AAD 263 plakalı otomobil, aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar S. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yaşar S. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.