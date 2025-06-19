Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi tarafından düzenlenen ’Yüksekte Çalışma Eğitimi’ teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde, yüksekte çalışmalarda alınması gereken önlemler, kişisel koruyucu donanımların ve yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanımı ile kurtarma planlaması ve uygulaması yapıldı. Uygulamalı bölümde, kurum yerleşkesine kurulan iskele üzerinde güvenli tırmanış ve sabitlenme teknikleri uygulandı. Katılımcılar, yüksek alanlarda güvenli çalışma becerilerini pekiştirme fırsatı bulurken, eğitim sonunda başarı sertifikaları verileceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksekte çalışma eğitimlerine teorik ve uygulamalı olarak devam etmeyi planladığı ifade edildi.