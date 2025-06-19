Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’te yılsonu heyecanı devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) yıl boyunca binlerce vatandaş, sanat ve zanaatın çeşitli dallarında eğitimler alıyor.

SAMEK’in birbirinden farklı kurslarına katılan kursiyerler, aldıkları eğitimlerle hem sanatsal hem de mesleki anlamda kendilerini geliştiriyor.

YILSONU SERGİLERİ KUZEY İLÇELERİNDE DEVAM ETTİ

Bu kapsamda yıl boyunca devam eden eğitimlerin sonunda SAMEK’lerde yılsonu sergileri düzenleniyor. Kursiyerlerin ortaya çıkardıkları eserleri sanatseverlerle buluşturduğu yılsonu sergileri Karasu ve Kocaali’de devam etti.

KATILIM YOĞUNDU

Açılışları yapılan yılsonu sergilerine Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Güneş, ilçe halk eğitim müdürleri, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ESERLERE BÜYÜK İLGİ

Kocaali SAMEK’te 700 kursiyer 27 farklı branşta eğitim aldı ve toplam 535 eser yılsonu sergisinde sergilendi. Karasu SAMEK’te ise bin 10 kursiyer, 30 branşta eğitim görerek 459 eseri sanatseverlere sundu. Kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini katılımcıların beğenisine sundu.