Kayseri’de çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan şahıs, istinafın verilen kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri’de çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışmada S.D.’yi bıçaklayarak öldürdüğü, kardeşi R.D.’yi de yaralayan R.İ.’nin yargılandığı davada 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına, R.D.’ye yönelik eylemi nedeniyle de ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf Mahkemesi haksız tahrik indirimi uygulanmadığı ve çocukların karıştığı olayla ilgili açılan dava ile birleştirilmesi gerekçesiyle kararı bozarak, R.İ.nin yeniden yargılanmasına karar verdi. İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından sanık R.İ., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık R.İ.’nin katıldığı duruşmada mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve çocukların karıştığı olayın dava dosyasının birleştirilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Olay

13 Aralık 2023’te Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi’nde meydana olayda; iki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına büyüklerde karışınca R.İ., S.D. ile kardeşi R.D.’yi bıçakla yaraladı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.