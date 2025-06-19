Bozdoğan Kılavuzlar Mahallesi’nde çıkan yangında incir ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi’nde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevredeki incir ağaçlarına da zarar verdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin büyümesi önlendi. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verirken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.