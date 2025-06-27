Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, sahip olduğu el değmemiş doğal güzelliklerle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekmeye başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler, Yüksekova’nın etkileyici manzaralarına hayran kalıyor. Bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunları, Yüksekova’nın turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Bölgenin eşsiz coğrafyasını keşfeden turistler, misafirperver halkın sıcak karşılamasından da oldukça etkileniyor. Yüksekova’yı ziyaret eden doğaseverler, rotalarına İkiyaka Dağları’ndan Cilo Dağı’ndaki Orşe Şelalesi’ne, Sat Gölleri’nden Mor Dağı’na ve Cennet-Cehennem Buzulları’na kadar birçok noktayı ekliyor. Bölgenin bakir doğası ve sakin atmosferi, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Yerel halkın misafirperverliği etkileyici"

Gezi ve doğa yürüyüşleri öncesi Yüksekova merkezde bir araya gelen turistler, özellikle bölge halkının sıcakkanlılığına ve misafirperverliğine vurgu yaptı. Ziyaretçiler, "Türkiye’nin her yeri güzel ama Yüksekova’nın doğası apayrı bir güzel. Yüksek rakımlı dağları, gölleri, buzulları ve insanları bu bölge için en önemli kriterler. Burada gezdik, gördük; insanlar bizi evlerine kadar davet etti, kapılarını açtı. Böyle bir misafirperverliği başka hiçbir yerde görmedik. Yıllardır buralara gelmek istiyorduk ama yeni nasip oldu. İnanın Yüksekova doğasına hayran kaldık. Bu doğaya sahip çıkıp üzerinde durmak lazım. İsviçre’ye gitmeye gerek yok. Burası bin İsviçre’ye bedel. Buraya turist akını yapmak için herkes çalışmalı. Sat Gölleri’ni gezdik, doğa yürüyüşü yaptık. Bizi hayran bıraktı. Yüksekova acilen turizme açılmalı, turizme kazandırılmalı. Bu doğayı kesinlikle tanıtmak gerek" ifadelerini kullandı.