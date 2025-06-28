Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında patlayan ana su hattı, sıcak havanın etkisiyle bunalan çocukların serinleme merkezi haline geldi.

Yüksekova ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı. Yüksek basınçla havaya fışkıran su, çocuklar için beklenmedik bir eğlenceye dönüştü. İşçiler patlağı gidermek için hummalı bir çalışma başlatırken, mahallenin çocukları bu durumu fırsat bilerek olay yerine akın etti.

"Elbiselerini çıkardılar, suyun altında doyasıya eğlendiler"

Termometrelerin yüksek değerleri gösterdiği bir günde patlayan su hattından fışkıran serin sular, çocuklar için bulunmaz bir nimetti. Hiç vakit kaybetmeden elbiselerini çıkaran minikler, doyasıya eğlendi. Kahkahalar ve çığlıklar arasında suyun altında koşup zıplayan, birbirlerine su atan çocuklar, yazın en keyifli ve unutulmaz anlarından birini yaşadı. Bu doğaçlama serinleme etkinliği, Yüksekova’nın bunaltıcı sıcağına neşeli bir mola verdi.

"Beklenmedik olay, neşeli anlara dönüştü"

Ekipler teknik ekip arızayı gidermek için çalışmalarına hızla devam ederken, çocukların bu neşeli halleri çevredeki vatandaşların da tebessüm etmesine neden oldu. Çocukların serinleme durumuna şahit olduklarını belirten Mehmet Öztekin isimli vatandaş, "Mahallede çalışmalar vardı. O sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı su hattı patladı. Bu patlamayla su seviyesi baya havaya kalktı. Çevredeki çocuklar ise bunu fırsat bilerek hemen üzerindeki elbiseleri çıkartarak içinde serinlediler. Biz de o anları kayıt altına aldık" dedi.