Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler oryantasyon eğitimi kapsamında kütüphane konusunda bilgilendirdi.

Yüksekova Halk Kütüphanesi oryantasyon eğitimi kapsamında Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerini misafir etti. Kütüphane müdürü Rıza Kızılboğa ve görevlilerce gezdirilen öğrencilere kitaplar tanıtıldı. Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, “Kütüphanemizin zengin bir potansiyeli vardır. Burası kiralık olarak hizmet verdiği için 2 kattan oluşmaktadır. Biz de bugün öğrencilere bir sürpriz yaptık. Öğrencilere oryantasyon eğitimi vererek kütüphane bilinçlendirme ve kütüphane konusunda bilgilendirdi. Çocuklarımız bu konuda çok memnunlar. Çünkü haftanın 7 günü açığız. Özellikle hafta sonu çocuklarımız burayı iyi şekilde kullanmaktadır. KPSS, üniversiteye hazırlıkta toplamda 300 öğrenci de üst katta eğim görüyor. Bakanlığımız bu konuda güncel kitap konusunda da bizleri yalnız bırakmıyor. Şunu bugün gördük ektiğimizde güzel sonuçlar gördük. İnşallah bugünkü etkinliğimiz güzel geçmiştir. Devamını da getireceğiz. Herşey öğrencilerimiz için” dedi.