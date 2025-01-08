Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde haftalardır devam eden karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Büyükçiftlik Beldesinin Varkevik ve Evliye Üs bölge yollarında kar temizleme çalışmaları tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda soğuk hava ile kar yağışıyla berber ilçenin Yüksek kesimleri olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde kapanan yollar için ekipler gece-gündüzlü çalışmayla seferber oldu. Ekipler üs bölgelerinin yollarında başlayan çalışma sürerken, ekipler ilçenin dört bir köşesinde yaşanacak olumsuz bir durumda için hal hazırda bekleniyor.

Günlerdir süren çalışmanın devam ettiğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tamamladıklarını belirttiler.