Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Narin Akgül, duyarlı bir davranışa imza atarak yaralı bir kediyi kurtarıp hayata döndürdü.

Olay, Yüksekova’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yolun karşı tarafına geçen bir kediye çarpan aracın sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Yaralı kedi yavrusunu fark eden Narin Akgül, babasının da yardımıyla minik hayvanın hayatını kurtardı. Kazaya tanık olan Narin Akgül, hiç vakit kaybetmeden babası Rıdvan Akgül’e haber verdi. Baba-kız, yaralı kedinin yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. O anları anlatan Narin, "Kediyi yolda araba çarparken gördüm, hemen babama haber verdim. Babam da veteriner çağırdı" dedi.

Veterinerler kediyi tedavi altına aldı

Kızının duyarlılığı sayesinde hızla harekete geçen baba Rıdvan Akgül, Yüksekova Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimlere ulaştı. Kısa sürede olay yerine gelen veterinerler, yaralı kediyi hemen tedavi altına aldı. Yapılan müdahalenin ardından kedi sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan minik kediyi sahiplenme kararı alan aile, hayvanın yeni yuvası oldu. Bu karar, Narin’in başlattığı duyarlı davranışın anlamlı bir sonuca ulaşmasını sağladı.

"Babasından sürücülere duyarlılık çağrısı"

Kızının örnek davranışından gurur duyan baba Rıdvan Akgül, sürücülere çağrıda bulunarak, "Burası ana cadde olduğu için araçlar çok hızlı gidip geliyor. Bu da hem çocuklar hem hayvanlar için risk taşıyor. Bu hayvana çarpıp kaçmak insanlığa sığmıyor. Sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çarptıklarında hiç değilse bir hastaneye veya veterinere götürsünler, çok zor bir şey değil" dedi.