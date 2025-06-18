Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Yukarı Dikmetaş köyündeki taşkın kontrol inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Pöhrenkbaşı Deresi üzerinde ve yan kollarında yapılan çalışmayla, yaşanabilecek muhtemel taşkınların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje, bölgede yaşanan taşkınların olumsuz etkilerini azaltmak ve gelecekte benzer durumların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Devlet Su İşleri Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla Yukarı Dikmetaş Köyü’nde taşkın riskinin azalması bekleniyor.