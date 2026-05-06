Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Serdar Mutta seçildi.

Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından YSK üyeliğine seçilen isimler için YSK'da toplantı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, başta YSK Başkanı Ahmet Yener ve 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine, Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi.

Kapalı gerçekleştirilen törende yeni üyeler yemin ederek resmen görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı için seçim yapıldı. 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, YSK Başkanı seçildi. Kurulda yapılan seçim sonucunda İsmail Kalender ise YSK Başkanvekilliği görevine getirildi.

'Tüm kurulumuza, görevi devredecek kurul üyeleri olarak hayırlı ve verimli bir çalışma diliyoruz'

Seçim sonuçlarının ardından konuşma yapan Yener, 'Yargıtay'dan ve Danıştay'dan 3 arkadaşın seçimlerinin bugün tamamlanması neticesinde değerli başkanlarımız bugün yeminlerini yapmışlar ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak görevlerine başlamıştır. Bu süreçte değerli kurul üyeleri, siyasi parti temsilcilerimiz, il, ilçe seçim kurulu hakimlerimiz ve tüm değerli personelimiz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılının son seçimlerini 2023 yılında, ikinci yüzyılının ilk seçimlerini de 2024 yılında gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde özverili bir şekilde çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza, kurul üyelerimize, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bundan sonra göreve devam edecek olan tüm kurulumuza, görevi devredecek kurul üyeleri olarak hayırlı ve verimli bir çalışma diliyoruz' diye konuştu.

Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasa ve yasaların verdiği görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri çerçevesinde sürdüreceğini belirtti. Görevi devraldıklarını ifade eden Mutta, süreci hukukun üstünlüğü ve anayasal esaslara bağlı kalarak en iyi şekilde yürütmeye gayret edeceklerini vurguladı. 'Tüm seçim süreçlerinin, seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz' diyen Mutta, seçimin millete, Türk demokrasisine ve seçim teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.