Yozgat’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan vatandaşların yardımına emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri koştu.

Hava sıcaklıklarının bir önceki hafta 25 dereceyi aşması ile adeta yaz havasına giren vatandaşlar, aniden bastıran kış şartlarına hazırlıksız yakalandı. Yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal kesimlerde yolların kapanmasıyla birlikte birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşların imdadına emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de devreye girerken, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bölgelere tahliye edilirken, çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.