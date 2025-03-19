Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, hafta sonu yazdan kalma günler yaşarken, hafta içi aniden düşen sıcaklıklarla adeta kışa döndü.

Hafta sonunda 28 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girerek yazın keyfini sürdü.

Ancak hafta başıyla birlikte hava durumu değişti. Aniden etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte sıcaklık 10 dereceye kadar düştü. Hissedilen sıcaklık ise 7 dereceye kadar geriledi. Rüzgarın saatte 33 kilometreye kadar ulaşmasıyla birlikte sahiller boşaldı, güneşin yerini gri bulutlar aldı. Rüzgarlı havanın etkisini sürdürebileceğini belirtti.