Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçeye kazandırılan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, 2019-2024 yılları arasında hayata geçirilen 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı hatırlatarak, göreve geldikleri yeni dönemde ise sadece 11 ayda 2,5 milyar liralık yatırımı ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Başkan Özdoğan, "Hacılar’ımızın gelişimi için her alanda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2019-2024 yılları arasında ilçemize hayırseverlerimiz, devletimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Hacılar Belediyesi olarak 1 milyar 100 milyon liralık yatırım kazandırdık. Yeni dönemde ise henüz bir yıl dolmadan, söz verdiğimiz 25 projenin yaklaşık 10 tanesini tamamladık ve ilçemize 2,5 milyar liralık yatırım kazandırdık" dedi.

Hacılar Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen 547 konutluk projede 23 blok tamamlandı. 4 blok kentsel dönüşüm, 19 blok ise TOKİ projesi kapsamında inşa ediliyor. Başkan Özdoğan, "2025 yılının ikinci yarısında projeyi tamamen bitirerek ilçemize modern ve güvenli konutlar kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Başkan Özdoğan ayrıca, Aşağı Mahalle’deki 130 dönümlük alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinin yatırım değerinin 4 milyar lira olacağını vurgulayarak, "Güvenli, konforlu ve modern yaşam alanları oluşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Hacılar’da 7,3 kilometrelik yeni imar yolu açıldığını belirten Başkan Özdoğan, "Bu yıl itibariyle ilçemizde 10.000 tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik ve 150.000 metrekare kilitli parke yol çalışmasını tamamladık. Vatandaşlarımızın kış mevsiminde güvenli ulaşım sağlaması için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, ilçede gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"KASKİ, Hacılar genelinde 30.000 metre içme suyu hattı ve 2.400 metre kanalizasyon hattı döşedi. Kayserigaz, ilçeye 12.756 metre doğalgaz hattı kazandırarak daha fazla haneye doğalgaz ulaştırdı. KCETAŞ, 5.864 metre elektrik hattını yer altına alarak enerji altyapısını modernleştirdi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Hürmetçi Sazlığı’nda kurulan Ziyaretçi Merkezi hakkında konuşan Başkan Özdoğan, "Hürmetçi Sazlığı’na kazandırılan bu tesis, doğaseverler ve turistler için konforlu bir mola noktası olacak. Ziyaretçilerimiz burada çayını, kahvesini içip doğanın tadını çıkarabilecek. Yaklaşık 400 metrekarelik alana sahip olan merkezde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar bulunuyor" dedi.

Hacılar Belediyesi, 33 milyon 600 bin Türk lirası yatırım ile 6 adet modern ofis ve iş yerinin yapımını tamamladı. Başkan Özdoğan, "Her biri 100 metrekare büyüklüğünde olan iş yerleri, ilçemizin ticari hareketliliğini artırarak esnafımıza önemli avantajlar sağlayacak" dedi.

Taşkın Kanal Projesi İkinci Etaba Geçiyor

Başkan Özdoğan, DSİ tarafından yürütülen taşkın kanal projesinin ilk etabının tamamlandığını ve ikinci etabın ihale aşamasına geldiğini belirterek, "Çifte Kuyular Bölgesi’ne kadar gelen projede, önümüzdeki kış öncesinde ikinci etap ihale sürecine girecek. Gelecek yıl Aksu Bölgesi’nde 2 kilometrelik yeni bir hattın daha tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın modern ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Biz bugüne kadar ilçemiz için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hacılar’ı daha güçlü bir geleceğe taşımak için devletimizin, belediyemizin ve hayırseverlerimizin desteğiyle projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Hacılar Belediyesi, ilçeye kazandırılan yatırımlarla altyapıdan kentsel dönüşüme, eğitimden ticarete kadar her alanda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Özdoğan, önümüzdeki süreçte de eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal donatı alanlarında yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti.