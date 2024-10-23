Yozgat’ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerce söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Yozgat-Çorum Boğazkale yolu kavşağında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Rıfat A.’nın kullandığı 66 ACE 015 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmı, alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.