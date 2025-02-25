Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası’ndaki nehirde buzlanmalar oluştu. Ortaya çıkan görüntüler adeta ayak parmakları görüntüsünü andırdı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı doğada ilginç görüntüler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Sorgun ilçesindeki Araplı Kasabası’ndan geçen 60 kilometre uzunluğundaki akarsuda buzlanma meydana geldi. Çekerek Irmağı’na bağlanan akarsuyun bazı kısımlarında oluşan sarkıt ve buzlanma görüntüleri el ve ayak parmaklarına benzetildi.