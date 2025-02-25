Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kent genelinde planlama, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla, yeni bir İmar Yönetmeliği hazırlanıyor. Yönetmelik çalışmaları, Mersin'in iklim ve coğrafi şartlarına uygun, depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı bir yapılaşmayı teşvik etmeyi hedeflerken, ilçe belediyeleri arasında uygulama birliğinin sağlanmasını da amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde planlama, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla, yeni bir İmar Yönetmeliği hazırlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi öncülüğünde, 13 ilçe belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcilerinin katılım sağladığı bir çalışma grubu oluşturuldu. Yönetmelik çalışmaları; Mersin'in iklim ve coğrafi şartlarına uygun, depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı bir yapılaşmayı teşvik etmeyi hedeflerken, ilçe belediyeleri arasında uygulama birliğinin sağlanmasını da amaçlıyor. Hazırlık sürecinde uzmanların katkılarıyla yürütülen çalışmalar, kentin sürdürülebilir gelişimi için önemli bir adım olacak. Yönetmelik tamamlandığında, Mersin'de güvenli, sağlıklı ve çağdaş bir yapılaşma için yol gösterici bir çerçeve oluşturulacak.



"Mersin özelinde bir yapılaşma şartı sağlamak istiyoruz"

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Proje ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Mimarlarından Rumet Şahin, yeni imar yönetmeliği çalışmaları kapsamında hazırlıkların devam ettiğini belirterek, süreç hakkında bilgi verdi. Şahin, "Öncelikle ilçe belediyeleri arasındaki yapılaşma ve denetim şartlarına ilişkin uygulama farklılıklarını bitirmek istiyoruz. Böylece 13 ilçe belediyesi arasındaki yorum farkını kaldırarak, bütün kent için tek bir uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Uygunsuz ruhsatlaşma ve yapılaşma şartlarını bitirerek, yorumlara mahal vermeyerek, tek bir yapılaşma şartı belirlemek istiyoruz" dedi.

İmar yönetmeliği çalışmaları kapsamında kentin iklim şartlarının da önemli bir faktör olduğunu ifade eden Şahin, "İmar Kanunu'nun getirdiği yönetmelikler, yapılaşma şartlarını da tanımlıyor. Örneğin balkon tanımına baktığımızda, Erzurum ile Mersin'in balkon yapılaşma şartlarının aynı olduğunu görüyoruz. Oysa iklim şartlarından dolayı, Mersin'in balkon ihtiyacıyla diğer coğrafyalardaki kentlerin balkon ihtiyacı aynı değil. Biz burada iklim şartlarını da göz önünde bulundurarak, Mersin özelinde bir yapılaşma şartı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



"Her yerde bir dil birliğinin olmasını bekliyoruz"

Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülizar Güneş de kentlerin daha sağlıklı, sürdürülebilir ve nitelikli hale dönüşebilmesi için, imar mevzuatının gerekliliklerini uygun bir hale getirmenin zorunluluğuna dikkat çekerek, "Mevcuttaki uygulamada; Türkiye'nin her yerinde farklı iklim şartlarında dahi, farklı sosyal yapıya rağmen aynı şartlar uygulanmakta ve bu konuda mimarlar olarak ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" dedi.

Mersin için iyi bir zamanlamada iyi bir sürecin yürütüldüğünü dile getiren Güneş, "Bir imar yönetmeliğimiz var ve Türkiye'nin her yerinde bu imar yönetmeliği geçerli. Ancak bazı büyükşehirlerin kendilerine ait yönetmelikleri var. Biz de Mersin'de bunu fark ettiğimiz için, farklı sorunlara aynı çözümleri üretebilmek adına bu sürece girildi. Şu an Mersin'de farklı belediyelerde farklı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu sürecin sonunda elde edilen çıktıyla, her yerde bir dil birliğinin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



"Amacımız; tüm planların, yönetmelik kararlarının aynı şekilde uygulanması"

Yenişehir Belediyesi İnşaat Ruhsat Birimi'nde görevli mimar Nilüfer Helvacıoğlu Çekmez ise bütün belediyeler olarak tüm planların, yönetmelik kararlarının aynı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Örneğin Mersin iklimsel olarak sıcak bir memleket olduğu için, klima balkonlarının yönetmelik dahilinde yer almasını istiyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde klima balkonları diye bir tanım yok. Adana kendi imar yönetmeliğini çıkarmış ve klima balkonları tanımını koymuş. Bu durum Mersin için de bir gereklilik" dedi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değiştirilmeyen hükümler olduğunu, fakat okul, hastane gibi yapıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek maddeler oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Çekmez, "Bunlar umumi ve özellik arz eden binalar ve ihtiyaçları oluyor. Buradaki en önemli kriterlerden biri, tüm ilçe belediyelerin Mersin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği çıktıktan sonra, ilke olarak aynı şeyi uygulayacak olması. Piyasada çalışan mimarlar ve mühendisler, ortak çıkacak yönetmelik kapsamında farklı belediyelere göre değil, aynı tip proje çıkarabilecekler" diye konuştu.