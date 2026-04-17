Yozgat'ta hayvancılığı modernleştirmek ve verimliliği arttırmak amacıyla başlatılan 'Manda Islah Projesi' çerçevesinde İstanbul'dan getirilen yüksek verimli damızlık mandalar üreticilere teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat Tarım İl Müdürlüğü ve Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle proje yürütüldü. Bu kapsamda üreticilere hayvancılığı güçlendirmek amacıyla 20 damızlık mandanın dağıtımı yapıldı. Projenin temelini damızlık değişimi oluşturuyor. Hayvanlarda akrabalı yetiştirmeden kaynaklanan genetik gerilemenin önüne geçmek amacıyla sürülerin her 2-3 yılda bir yeni kan hattıyla desteklenmesi gerekiyor.

Projenin 2.4 milyon liralık bütçeli yüzde 50'si Bakanlık ve İl Özel İdaresi tarafından hibe olarak karşılanırken kalan yüzde 50'lik kısım yetiştiriciler tarafından finanse edilecek.

Yozgat'ın İnceçayır köyünde düzenlenen programda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan 'Bizler için önemli olan sektörlerden bir tanesi de tarım ve hayvancılık sektörü. İlimiz, ülkemizin beslenmesine ülkemizdeki tarıma katkı sunan ilk 5 il içerisinde olan illerimizden birisi. Manda yetiştiriciliğini hala devam ettiren illerden birisiyiz. Geçtiğimiz hafta bu alanda üreticilerimize ayçiçeği tohumu dağıtmıştık. Bugün de Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, İl Özel İdare'miz, üreticilerimiz ve Manda Yetiştiricileri Birliği'mizle birlikte üreticilerimize arkadaşlarımızın temin ettiği damızlık manda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tabi süreç takibinde amacımız üretimi sürdürmek ve sağlıklı ıslahı da yerine getirmek' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Erdinç Veske 'Yozgat manda yetiştiriciliğinde önemli illerimizden bir tanesi. Bu kapsamda 2011 yılında başlayan projemiz bu zamana kadar 30 milyonun üzerinde bir destekleme sağlamış, 2025 yılı içerisinde de 10 milyon 400 bin liralık bir destekleme yapmışız. 93 yetiştiricimizde yaklaşık bin 353 manda varlığıyla bu desteklemeler devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Yazıpınarı köyünden Sezai Altunok 'Biz köyde halen mandacılık yapıyoruz. Mandacılık yaparken bazı sıkıntılar yaşadığımız için devletimiz ve valiliğimizin yaptığı projeyle bize comba temin etti ve mandalarımızın ırkının daha da düzelmesi için süt verimi yüksek combalarımızı getirtti. Yüzde 50 hibe ile bize bu combalar dağıtıldı. Devletimizin mandacılığı geliştirmek için tanıdığı bu şanstan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde mandacılığı daha ileriye götürmeye çalışacağız' diyerek aldığı destekten söz etti.

Buzağcıoğlu köyünden Gazi Dalgıç 'Birlik başkanımızın sayesinde bu projeden bizi bilgilendirdiler. Biz de başvurumuzu yaptık. Yüzde 50 hibeli olarak benim de ismim çıkmış. Bundan faydalanmak için geldik. Erkek manda ırkını manda üretimini daha da fazlalaştırmak için süt verimini daha da arttırmak için bu projeyle manda üreticilerimiz faydalanacak. Bugün 1 tane erkek manda ırkından aldım. Uygulamadan çok memnunuz. Destekleri biraz daha fazlalaştırırlarsa daha iyi olur' dedi.