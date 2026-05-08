Yozgat'ın Yerköy ilçesinde izleyicilerle buluşan 'Vagon Sahne' etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Vagon Sahne'nin bugünkü durağı Yozgat'ın Yerköy ilçesi oldu.

4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkan Tiyatro Treni Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun duraklarında izleyiciyle buluşacak. 16 gün sürecek olan tiyatro gösterimi tamamlandığında 4 bin 160 kilometrelik mesafe kat etmiş olacak.

Yerköy ilçesinde bugün izleyicilerle buluşan 'Vagon Sahne' etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Çocuklar için sahnelenen 'Masal Treni' adlı tiyatro oyunu renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik alanında aileleriyle birlikte tiyatro izleyen çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, meydanda yoğun kalabalık oluştu. Akşam saatlerinde ise yetişkinlere yönelik 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyununun sahneleneceği belirtildi.