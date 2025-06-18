Yozgat’ın bütün ilçelerinde bulunan canlı hayvan pazarları, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, "Çevre illerde görülen şap hastalığı yeni bir tür olup, aşılama çalışması bugün itibariyle bölge genelinde başlamıştır. Yozgat genelinde herhangi bir yeni tip şap hastalığı görülmemiştir. Fakat tedbir amacıyla il genelinde hayvan hareketleri ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.