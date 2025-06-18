Çankırı’nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bayramören ilçesi Oluklu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan M.T.’ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ş.T.’ye ait eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.