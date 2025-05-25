Yozgat Belediyesi bünyesinde sahne alan tiyatro ekibi bu kez komedi oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan ’Motel Dö Muhteşem de Beklenmedik Bir Misafir’ adlı tek perdelik komedi oyunu için 28 Mayıs günü saat 20.00’de Yozgat Belediyesi’ne ait Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezi Dr. Kazım Arslan Sahnesinde düzenlenecek gala gecesiyle aynı zamanda sezon finali yapmış olacak.

Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, "Oldukça yoğun bir sezon geçirdik. Bu oyunla sezon finalimizi yapıp, salon oyunlarımıza ara vermiş olacağız. Yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu oyunu bünyesine alarak sanatseverlere ücretsiz olarak sergilenmesini sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kazım Arslan’a çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizde bu faaliyetlerin artmasında ve insanlara ulaşmasında samimi gayreti bizi de gelecek için oldukça umutlanıyor" dedi.

Bu yıl faaliyetlerine başlayan Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde gerçekleşen tiyatro faaliyetleri yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.