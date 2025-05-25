Şırnak Valisi Birol Ekici, İdil ilçesinde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde denetledi.

İdil’e bağlı Ortaköy yolunda başlatılan asfaltlama çalışmalarını Kaymakam Anıl Adıgüzel ile birlikte inceleyen Vali Ekici, çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Saha ziyareti kapsamında köy sakinlerinden Şehmus Şiğva ve beraberindeki vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ekici, talep ve ihtiyaçları ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Vali Ekici’nin, sadece merkezde değil en ücra köylerde dahi vatandaşla birebir temas kurarak sahada çözüm üretme yaklaşımı, Şırnak halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

"Vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmeye kararlıyız" diyen Vali Ekici, bölgedeki altyapı sorunlarının çözümü için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.