Şırnak’ta Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, sağlık tesislerinde aktif görev yapan ebelere yönelik "Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma Eğitimi"nin 1. etabı tamamlandı.

Düzenlenen eğitim programları, ebelerin mesleki yetkinliğini artırmayı ve normal doğum sürecinde daha etkin rol almalarını hedefliyor. Eğitimlerde doğum süreci, anne-bebek sağlığı, acil müdahale teknikleri ve iletişim becerilerine yönelik kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü, eğitimlerin farklı etaplarla devam edeceği ve sağlık personelinin sürekli gelişiminin destekleneceği ifade edildi.