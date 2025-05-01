Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karaçakal Mahallesinde Yörük Şenliği düzenlenecek. Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertuğrul Ateş, bu yıl 15.’si düzenlenecek olan geleneksel şenliğe herkesi davet etti.

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karaçakal Mahallesi’nde 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen Karaçakal Yörük Şenliği’nin 15.’si önümüzdeki Pazar günü yapılacak. Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağı şenlik için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertuğrul Ateş, üst düzey protokolün de ilgi gösterdiği şenliğe tüm vatandaşları davet etti.

"İlk şenlik 2006 yılında yapıldı"

Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertuğrul Ateş: "İlçe dışında yaşayan akrabalarımızın ve genç neslin kendi kültürünü kendi alanında yaşaması için köyümüzün çadır hayatındaki yerleşkelerinden biri olan Toplak Tepesi’nde 2006 yılında başlatmış olduğumuz Yörük Şenliği’mizi her yıl mayıs ayının ilk pazarı olacak şekilde düzenli olarak yapıyoruz. 2020-2023 yılları arasında yaşanan pandemi ve deprem sebebi ile şenliklerimiz yapılamadı. Aydın’da ilk açılan Yörük Derneği ve yapılan ilk Yörük Şenliği olma özelliğimiz ile de dikkat çekiyoruz. Daha önceki yıllarda 2 defa dönemin Çevre Orman Bakanı Veysel Eroğlu şenliğimize katılmıştı. 2008 yılında etkinliğin yasal statüde olabilmesi için dernek kurarak kurumsal bir kimlik kazanmıştır"

"Amaç; sonraki nesillere kalıcı hatıralar bırakmak"

Derneklerinin asıl amacının sonraki nesillere kalıcı hatıralar bırakmak olduğunu ifade eden Başkan Ateş, herkesi şenliğe davet ederek: "Bundan 50-100 yıl önce yaşayan ninelerimiz ve dedelerimizin hangi imkansızlıklarla hayatlarını sürdürdüğünü anlatmaya çalışmak. Göçebe kültürün insanları zorladığı şartlar, yaşam savaşı, geçim zorlukları, hayvancılığın köy kültüründeki yeri ve önemini günümüz nesline öğretiyoruz. Festival yaparken köyümüz halkından ve kamudan destek alıyoruz. Dernek olarak şenliğin tüm organizasyonunu sahipleniyoruz. Burada en çok önem verdiğimiz konu bir gün gibi kısa bir etkinlik süremiz olmasına rağmen gelen misafirlerimize hem amacımızı anlatabilmek hem de güzel bir gün geçirmelerini sağlayabilmektir. Şenliğimiz 5 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde yemek ikramı ve mevlit programı ile başlayacak. Öğleyin resmi program ve kültürel etkinliklerle devam edip sanatçıların sahne performansları ile son bulacaktır. Şenliğimize katılan vatandaşlarımız ise akşam üzeri ormanlık alanda bahar pikniği yapacak. Tüm halkımızı şenliğimize bekleriz" dedi.