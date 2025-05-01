Sinop’un Boyabat ilçesinde hizmet veren Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde, kadın hastalıkları alanında önemli bir gelişmeye imza atıldı.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde, kadın hastalıkları cerrahisinde modern ve minimal invaziv bir yöntem olan V-NOTES (vajinal doğal orifis translüminal endoskopik cerrahi) tekniğiyle ilk operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Seren Oğuz ve Opr. Dr. Hazal Ekşi ile Anestezi Uzmanı Emrah Aksüt’ün koordinasyonunda yapıldı. Hastanede ilk kez uygulanan bu yöntem, kadın hastalıkları cerrahisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

V-NOTES yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatta, karın duvarında herhangi bir kesi yapılmadan vajinal yolla giriş sağlanarak cerrahi müdahale gerçekleştiriliyor. Bu teknik sayesinde hastalar, ameliyat sonrası dönemi daha konforlu geçiriyor.

Yöntemin avantajları arasında, Karın bölgesinde kesi yapılmaması nedeniyle estetik olarak iz kalmaması, daha az ağrı hissedilmesi, hastanede kalış süresinin kısalması, günlük yaşama daha hızlı dönüş sağlanması yer alıyor.