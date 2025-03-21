Denizli Yörükleri Derneği tarafından bu yıl 10. kez organize edilen mevlit programı, bu yıl Fatih Kapalı Pazaryerinde verilen 4 bin kişilik iftarla gerçekleştirildi.

Denizli Yörükleri Derneği tarafından her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde tüm şehitler için okutulan mevlit geleneği bu yılda devam etti. 18 Mart günün Ramazan’a denk gelmesi nedeniyle 10. kez organize edilen mevlit, Fatih Kapalı Pazar Yerinde iftar saatinde okutuldu. Mevlidin ardından 4 bin kişilik iftar yemeği ikramı yapıldı. İftar yemeğine Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinde yazar Esat Şişman Çanakkale’deki kahramanlık destanlarıyla ilgili olarak sunum yaptı. Binyıl Tarih Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ahmet Aydınlı, iftar duasını okudu.

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, yaptığı konuşmada; "Dernek olarak bu yıl 10. kez düzenlediğimiz 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma etkinliğimizle, tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. Bizleri bu ülkeyi, bu toprağı, bu vatanı emanet eden şehitlerimizi bizde her 18 Mart’ta ruhlarını şad ediyoruz. Onları anmaya çalışıyoruz. Bize bu uğurda destek veren kurum kuruluşlara işadamlarımıza maddi manevi desteklerini esirgemeyen esnaf arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu gün şehitlerimizin anısına hazırladığımız 4 bin kişilik yemekte tüm Denizli halkını aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Gelen gelemeyen herkese teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar var olsunlar. İnşallah 11. mevlidimizde de bir arada oluruz" dedi.

Ramazan’ın maneviyatına uygun etkinlik

İftarda Fatih Mahallesi sakinleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu anlatan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da "Fatih Mahallesinde imece usulü hazırlanmış bu güzel iftarda birlikteyiz. Bu güzel gelenek 10 yıldır devam ettiriliyor. Tüm Yörüklerimize teşekkür ediyorum. Yörükler Derneği başkanımız, başta olmak üzere tüm yönetimine teşekkür ediyorum. Fatih mahallesi muhtarımıza esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bugün Ramazan’ın 20. Günü artık sona yaklaşıyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Yörükler Derneği bizim için çok önemli, çünkü Denizli’mizin kültürel yapısında önemli bir doku. Yıllardır milli manevi duygularımızı önceleyerek faaliyet gösteren Yörükler derneğimizin her etkinliğinde bizlerde yer almak için gayret gösterdik. Hakikaten renkli, milli, Ramazan’ın ruhuna uygun, manevi değerlerimize uygun güzel etkinlikler yapıyorlar. Tüm hemşehrilerimizin Ramazanı mübarek olsun. Yaptığımız dualarımız kabul olsun. Hastalarımıza şifa versin" diye konuştu.