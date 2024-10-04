Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesinde ’Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası Çalıştayı’ yapıldı.

Karabük Valiliği koordinesinde Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünde Seniha ve Burhanettin Şanlık Köy Konağı’nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, Yörük köyünün korunmasında yöre insanların hassasiyetinin de önemli olduğunu belirtti.

Yavuz, tarihi alanların ve Yörük köyü gibi köylerin bugüne kadar yapıldığı gibi korumacılık anlayışı içinde markalaştırılıp turizm destinasyonlarının sayısının artırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bundan sonra daha derli toplu, Yörük köyünün turizme kazandırılması, markalaşması, Yörük köyünün bundan sonra gideceği yolculuğun aslında kilometre taşlarının belirleneceği çalıştay olacak” dedi.

“Hadrianopolis Antik Kenti’nde yürüttüğümüz ören yeri çalışmalarında sona yaklaşıyoruz” diyen Yavuz, “Ayrıca, Avrupa’da korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olan Yenice Ormanları’nın tanıtım çalışmalarını da sürdürüyoruz. Katılımcılardan beklentimiz, Yörük Köyü’nü konuşurken Safranbolu’yu ve Karabük’ü de değerlendirmek. Çalıştay sonuçlarına göre yeni eylem planları belirlemeliyiz. Yörük Köyü’nü Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün En İyi Turizm Köyleri Programı’na başvurumuzu yaptık. Başvurumuz değerlendiriliyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Böylece farkındalık daha da artmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çalıştayda, Yörük Köyü’nün turizm altyapısının geliştirilmesi, doğal ve kültürel mirasın korunması, köydeki ekoturizm faaliyetlerinin artırılmasına yönelik stratejiler ele alındı. Ayrıca, köydeki ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel halkın sürece katılımı ve sürdürülebilir turizm projeleri için atılacak adımlar değerlendirildi

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Türker’in sunum yaptığı çalıştaya, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri ve köy sakinleri katıldı.