Safranbolu Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları resimler sergilendi.

Misak-ı Millî Meydanı’nda açılan sergide konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, Türkiye genelinde 388 okul arasından seçilen 81 proje okulundan biri olan Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, Karabük’ü ve Safranbolu’yu temsil ettiğini belirtti.

Küçükzoroğlu, "Bu sergi; gençlerimizin sanat aracılığıyla milli ve manevi değerlerle nasıl güçlü bağ kurduğunu, sanatın yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda köklü medeniyetimizin taşıyıcısı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.