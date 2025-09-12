Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi Kadri Oktay Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.