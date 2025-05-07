Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Gurupkent Mevkii’nde meydana gelen kazada yoldan çıkan minibüs sürücüsü elektrik direğine çarpan aracında sıkıştı. Yaralı sürücünün imdadına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti

Edinilen bilgiye göre, 10 HU 528 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü M.Ç. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ç., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.